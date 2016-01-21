Омичам разрешили не платить за капитальный ремонт

Жителям домов-новостроек можно два года не платить взносы за капитальный ремонт. Отсчет моратория начинается после включения нового многоквартирного здания в региональную программу.
Во время заседания регионального правительства было принято решение об установлении двухгодичного льготного периода. После истечения срока собственники помещений будут обязаны платить взносы на капремонт общего имущества, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
Разработчики постановления считают, что такой порядок защитит интересы владельцев нового жилья и постепенно вовлечет их в процесс управления общим имуществом дома. Вдобавок двухлетний мораторий позволит организациям реализовать квартиры в новостройках без лишних затрат, а гражданам – спокойно заселиться и решить все организационные вопросы.
В министерстве строительства пояснили, что раньше новоселы получали квитанции за капремонт через 8 месяцев после включения многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.
Застройщики дают 5-летнюю гарантию на новостройки. Она не распространяется на механические и технологические повреждения кровли, трубопроводов, запорной арматуры и водонагревателей, контрольно-измерительных приборов в результате некачественного содержания и обслуживания жилья.
Жильцам рекомендуется с самого начала беречь общедомовое имущество и помнить, что при установлении льготного периода не будет средств на оплату ремонта, замену узлов и инженерных конструкций. При этом некоторые приборы и материалы могут прослужить год.
Обычно горожане на общем собрании решают когда и сколько нужно вносить денег на обустройство дома. Таким образом, можно создать счет для накопления средств на нужды дома по статьям капремонта ранее установленного льготного периода. По жилищному кодексу, максимальный срок льготного периода в регионах не может превышать 5 лет.
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