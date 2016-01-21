Омичам разрешили не платить за капитальный ремонт

Обычно горожане на общем собрании решают когда и сколько нужно вносить денег на обустройство дома. Таким образом, можно создать счет для накопления средств на нужды дома по статьям капремонта ранее установленного льготного периода. По жилищному кодексу, максимальный срок льготного периода в регионах не может превышать 5 лет.