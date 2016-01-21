Омич скончался в скорой после падения с высоты – обвиняют бизнесмена

Подозреваемый вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств. На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет.