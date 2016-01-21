Омич скончался в скорой после падения с высоты – обвиняют бизнесмена

В Омске перед судом предстанет бизнесмен, которого обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, что привело к гибели рабочего.
Следователи завершили уголовное расследование в отношении 31-летнего директора ООО «Автодром+», обвиняемого по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По данным следствия, 23 августа 2013 года на улице 8-я Кировская на территории «Фирма СТО» во время монтажных работ, проводимых на высоте около 8 метров, 18-летний рабочий наступил на незакрепленный металлический лист. Материал сместился, после чего молодой человек упал вниз на бетонный пол. Гражданин скончался в машине скорой помощи от тяжелых травм, несовместимых с жизнью.
По мнению следователей, руководитель компании проявил преступную беспечность. Он проводил работы без разрешения на строительство, не обеспечил соблюдение требований безопасности, допустил к кровельным работам на высоте людей, не прошедших обучение, инструктаж и стажировку по охране труда, не контролировал использование спецснаряжения. Потерпевший находился на стройке без страховочного пояса и защитной каски.
Подозреваемый вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств. На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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