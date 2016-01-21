Нефть рухнула до $26,9 за баррель. Евро взлетел до 90 рублей

Мировые цены на «черное золото» продолжают свое падение. Сегодня, 21 января, нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE рухнула до $26,98 за баррель, после чего начался небольшой подъем. Стоимость мартовского фьючерса сырья марки WTI находится на уровне 28,36 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.
Накануне, в ходе торгов на Московской бирже, европейская валюта превысила показатель в 90 рублей, достигнув в 23:28 по омскому времени отметки в 90,07 рубля. Доллар, поднявшись выше 82 рублей, обновил исторический максимум, установленный с декабря 2014 года.
На сегодняшний день ЦБ РФ был установлен курс евро на уровне 87,03 рубля, доллара – 79,46 рубля. Таким образом, российская валюта продолжает дешеветь на фоне падения стоимости нефти.
Ранее Эльвира Набиуллина, занимающая пост председателя Центробанка, сообщила, что нынешний курс российской валюты близок к фундаментально обоснованному. Также Игорь Шувалов, являющийся первым вице-премьером правительства, дал жителям России совет обращать меньшее количество внимания на изменения курса валют.
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