Нефть рухнула до $26,9 за баррель. Евро взлетел до 90 рублей

Мировые цены на «черное золото» продолжают свое падение. Сегодня, 21 января, нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE рухнула до $26,98 за баррель, после чего начался небольшой подъем. Стоимость мартовского фьючерса сырья марки WTI находится на уровне 28,36 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.