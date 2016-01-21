Лобовое ДТП на омской трассе: машины разбиты, трое пострадавших

В Знаменском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. За медицинской помощью обратились три человека.
После сообщения о ДТП на место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи. Предварительно установлено, что 62-летний водитель ВАЗ-21074 во время движения по трассе Тара – Усть-Ишим не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 в районе перекрестка. Автоавария случилась на 52 километре дороги.
В результате за медицинской помощью обратились водитель ВАЗа-2107, женщина 1988 года рождения, ее пассажир, мужчина 1976 года рождения водитель ВАЗ-21074. Окончательно обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: 55.mvd.ru