Лобовое ДТП на омской трассе: машины разбиты, трое пострадавших

После сообщения о ДТП на место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи. Предварительно установлено, что 62-летний водитель ВАЗ-21074 во время движения по трассе Тара – Усть-Ишим не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 в районе перекрестка. Автоавария случилась на 52 километре дороги.