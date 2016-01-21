Качественные сыры вернулись на прилавки супермаркетов Омска





Оказалось, выбрать хорошие сыры твердых сортов достаточно просто. Сперва нужно прочитать состав продукта на этикетке. В число ингредиентов могут входить лишь молоко, закваска молочнокислых микроорганизмов, сычужный фермент или другие молокосвертывающие препараты, но только животного происхождения – как вариант, соль и хлористый кальций. Вдобавок на годных сырах отсутствуют трещины и какие-либо морщины. Края и корочка должны быть ровными, цвет сливочно-желтым, дырочки – равномерно распределены.