Качественные сыры вернулись на прилавки супермаркетов Омска

Импортные молочные продукты ушли с прилавков российских магазинов в 2014 году, однако найти достойную им замену оказалось не так уж и сложно.
Оказалось, выбрать хорошие сыры твердых сортов достаточно просто. Сперва нужно прочитать состав продукта на этикетке. В число ингредиентов могут входить лишь молоко, закваска молочнокислых микроорганизмов, сычужный фермент или другие молокосвертывающие препараты, но только животного происхождения – как вариант, соль и хлористый кальций. Вдобавок на годных сырах отсутствуют трещины и какие-либо морщины. Края и корочка должны быть ровными, цвет сливочно-желтым, дырочки – равномерно распределены.
Если говорить о сливочном масле, то на его упаковке недопустимы пометки «спред» или «бутербродная масса», жирность может быть лишь от 82,2 %. Всеми указанными выше характеристиками обладает белорусская молочная продукция.
«Компания Холидей» наладила прямые поставки белорусских продуктов в свои магазины. Теперь омичи могут купить и продегустировать их в супермаркетах
«Вы без труда их найдете в магазине, товары выделены на полках цветами белорусского флага. Приходите к нам и попробуйте, что едят настоящие белорусы», – прокомментировал региональный директор по торговле «Компании Холидей» Наталья Чернобровина.
ул. Красный Путь, д. 63
пр. Космический, д. 18 д
ул. Ленина, д. 30
ул. Комкова, д. 1
ул. Жуковского, д. 32
ул. Б. Хмельницкого, д. 42, корп. 1
пр. Мира, д. 42, корп. 1
ул. Кирова, д. 20
ул. Волховстроя, д. 1
ул. Жукова, д. 107
б. Зеленый, д. 8
ул. Котельникова, д. 12
ул. Ватутина, д. 7 в
ул. 10 лет Октября, д. 109
ул. Лукашевича, д. 14/4
На правах рекламы