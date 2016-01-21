Историческое открытие – обнаружена девятая планета Солнечной системы

Исследователями Калифорнийского технологического института сделан вывод, что в Солнечной системе может существовать и девятая планета, превосходящая Землю по массе в 10 раз.
Ученые осуществили свое исследования на основе использования методов компьютерного моделирования. Также выяснено, что обнаруженная планета может подходить к земле в ближайшей точке на 200 астрономических единиц, где одна эквивалентна расстоянию от Земли до Солнца. Дальняя точка находится в интервале от 600 до 1200 астрономических единиц, сообщает
Орбита гипотетически обнаруженной планеты располагается гораздо дальше от Солнца, нежели даже находящийся в наибольшем удалении от солнечного светила Нептун. Один из исследователей астроном Майкл Браун отметил, что остается неизведанным еще значительное пространство Солнечной системы.
В Солнечной системе после 2006 года осталось восемь планет, произошло это после того, как Плутон вместе с Церерой и Эридой был причислен к категории карликовых планет.
Фото: bbc.com