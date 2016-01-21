Историческое открытие – обнаружена девятая планета Солнечной системы



Ученые осуществили свое исследования на основе использования методов компьютерного моделирования. Также выяснено, что обнаруженная планета может подходить к земле в ближайшей точке на 200 астрономических единиц, где одна эквивалентна расстоянию от Земли до Солнца. Дальняя точка находится в интервале от 600 до 1200 астрономических единиц, сообщает Astronomical Journal , в котором исследователи опубликовали результаты своей работы.



Орбита гипотетически обнаруженной планеты располагается гораздо дальше от Солнца, нежели даже находящийся в наибольшем удалении от солнечного светила Нептун. Один из исследователей астроном Майкл Браун отметил, что остается неизведанным еще значительное пространство Солнечной системы.