Доллар приблизился к 85 рублям. Кудрин отвел экономике России 2 года

Помимо этого, бывший министр финансов России допустил падение цен на нефть до 16-18 долларов за баррель, отметив, что в дальнейшем она скорректируется и начнется ее подъем. Через год-два российская экономика выйдет на положительные показатели, передает слова Алексея Кудрина RT .