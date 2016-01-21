Доллар приблизился к 85 рублям. Кудрин отвел экономике России 2 года

Экономика России переживает шок, мировые цены на нефть еще не достигли дна, но после адаптации к новым условиям последует рост, поделился своим прогнозом экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Помимо этого, бывший министр финансов России допустил падение цен на нефть до 16-18 долларов за баррель, отметив, что в дальнейшем она скорректируется и начнется ее подъем. Через год-два российская экономика выйдет на положительные показатели, передает слова Алексея Кудрина
Накануне, в США цены на нефть опустились ниже новой психологической отметки в 27 долларов за баррель. Произошло это на фоне опасений, вызванных перспективами мировой экономики и сохраняющейся на финансовых рынках турбулентностью.
Стоит отметить серьезный курс валют, который произошел сегодня при открытии торгов на Московской бирже. Доллар взлетел до 84,81 рубля, евро – до 92,55 рубля. Таким образом, американская валюта установила новый исторический рекорд.
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