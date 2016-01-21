Девушка осталась без 60 тысяч рублей на остановке в Омске

Полиция города Омска рекомендует жителям внимательно относиться к своему имуществу в общественном транспорте. Накануне к правоохранителям за помощью обратилась девушка, у которой украли 60 тысяч рублей. Произошел инцидент на остановке общественного транспорта у кинотеатра им. Маяковского.
Гражданка заметила, что деньги пропали уже в салоне маршрутки, но в полицию обратилась только через полтора часа после преступления. По данному факту уже возбудили уголовное дело. В данный момент разыскивается подозреваемая.
Со слов пострадавшей составлен портрет, ее приметы: рост около 165 см, средних лет, худощавого телосложения, волосы темные. В момент преступления была одета в темный пуховик.
Для того, чтобы не стать жертвой карманного вора, сотрудники полиции советуют:
- телефон или кошелек следует держать как можно ближе к телу, во внутреннем кармане одежды, желательно, чтобы карман имел застёжку;
- ни в коем случае не показывайте окружающим места хранения денежных средств, деньги на проезд приготовьте заранее;
- будьте особенно бдительными при посадке или выходе из общественного транспорта. Особенно в сутолоке, которую могут создать сами злоумышленники. Держите сумки в зоне видимости - перед собой, не отвлекайтесь на разговоры;
- если вы стали жертвой преступного посягательства, срочно звоните по телефону «02», обращайтесь за помощью к проезжающему экипажу Госавтоинспекции или патрульно-постовой службы полиции, в торговые точки, магазины и павильоны, оборудованные кнопками экстренного вызова полиции.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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