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Девушка осталась без 60 тысяч рублей на остановке в Омске

21 января 2016, 17:12
Поняла не сразу.

Полиция города Омска рекомендует жителям внимательно относиться к своему имуществу в общественном транспорте. Накануне к правоохранителям за помощью обратилась девушка, у которой украли 60 тысяч рублей. Произошел инцидент на остановке общественного транспорта у кинотеатра им. Маяковского.

Гражданка заметила, что деньги пропали уже в салоне маршрутки, но в полицию обратилась только через полтора часа после преступления. По данному факту уже возбудили уголовное дело. В данный момент разыскивается подозреваемая.

Со слов пострадавшей составлен портрет, ее приметы: рост около 165 см, средних лет, худощавого телосложения, волосы темные. В момент преступления была одета в темный пуховик.



Для того, чтобы не стать жертвой карманного вора, сотрудники полиции советуют:

- телефон или кошелек следует держать как можно ближе к телу, во внутреннем кармане одежды, желательно, чтобы карман имел застёжку;

- ни в коем случае не показывайте окружающим места хранения денежных средств, деньги на проезд приготовьте заранее;

- будьте особенно бдительными при посадке или выходе из общественного транспорта. Особенно в сутолоке, которую могут создать сами злоумышленники. Держите сумки в зоне видимости - перед собой, не отвлекайтесь на разговоры;

- если вы стали жертвой преступного посягательства, срочно звоните по телефону «02», обращайтесь за помощью к проезжающему экипажу Госавтоинспекции или патрульно-постовой службы полиции, в торговые точки, магазины и павильоны, оборудованные кнопками экстренного вызова полиции.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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