Барсы – Авангард: забито 9 шайб, кулачное выяснение отношений

На льду Нового хоккейного дворца в Астане местный «Барыс» принимал омский «Авангард». В текущем сезоне команды уже дважды встречались друг с другом, один раз победа осталась за «ястребами», одну победу себе в актив записали «снежные барсы».
Как и в прошлом матче «Авангарда» болельщики увидели град голов. До начала плэй-офф осталось уже меньше одного месяца и тот факт, что «ястребы» много забивают, пропуская малое количество шайб, не может не радовать.
В составе нашей команды, забившей в гостевом матче «Барысу» 7 голов, дублями отметились сразу трое хоккеистов – Владимир Соботка, Николай Лемтюгов и Юрий Александров. Установил окончательный счет в матче Иван Фищенко. Теперь в активе «ястребов», уверенно возглавляющих Восточную конференцию, ровно 100 набранных очков.
Стоит отметить довольно грубую игру хоккеистов «Барыса», совершивших 19 силовых приемов, против 2-х от «ястребов». Красноречиво выглядит и количество штрафных минут – 33 минуты у хозяев, раз за разом порывающихся провоцировать хоккеистов «Авангарда» на кулачный поединок, 8 у гостей.
Стоит отметить, что склонный к эффектным дракам и точным хукам Николай Лемтюгов обошолся лишь точными голевыми ударами. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне наш нападающий в матче против того же «Барыса» в течение минуты успел подраться сразу с двумя хоккеистами Блохиным и Руденко.
В рамках регулярного сезона нашим хоккеистам осталось провести всего семь встреч, ближайшие три игры пройдут в стенах «Арены Омск». В ходе домашней серии «ястребы» примут на своем льду «Трактор», «Нефтехимик» и «Торпедо».
21 января, Астана. Новый ледовый дворец, 7934 зрителя.
«Барыс» (Астана) – «Авангард» - 2:7 (0:4, 1:1, 1:2)
Вратари: Лацо (Полуэктов - 02:08; Лацо - 21:34) - Фурх
Броски в створ: «Барыс» - 43; «Авангард» - 28;
Вбрасывания: «Барыс» - 37; «Авангард» - 36;
Силовые приемы: «Барыс» - 19; «Авангард» - 2;
Штраф: «Барыс» - 33; «Авангард» - 8
Голы:
0:1 - Соботка - 00:19
0:2 - Александров (Михеев) - 02:08
0:3 - Соботка (Паршин, Пережогин) - 08:39
0:4 - Лемтюгов (Соботка, Эрат) - 17:46
0:5 - Лемтюгов (Первышин, А.Глухов) - 21:34
1:5 - Доус (Бойд, Ландин) - 27:32
2:5 - Старченко (Савченко, Руденко) - 53:16
2:6 - Александров (А.Глухов, Михеев) - 57:48
2:7 - Фищенко - 59:09
Фото: hawk.ru