Банк из Омска лишен лицензии ЦБ

Сегодня цетробанком была отозвана лицензия на проведение банковских операций у АО «Мираф-Банк». Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, сообщает пресс-служба регулятора.
Установлен факт недостоверности предоставляемых отчетных данных, также выявленные многократные нарушения требований, предусмотренных статьями 6,7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно данным ЦБ РФ, омским «Мираф-Банком» деньги размещались в низкокачественных активах, а также не создавались резервы, адекватные принятым рискам.
Помимо этого, на заседании комитета банковского надзора ЦБ РФ было принято решение об отзыве лицензии у «Внешпромбанка».
Дыра в бюджете банка составила порядка 240 миллиардов рублей, что фактически идентично его балансу. Данный показатель является рекордным, сообщает издание «
Отмечается, что ЦБ РФ изначально отнеся со скептицизмом к вопросу санации «Внешпромбанка», на которой настаивали его кредиторы. После проведенного судом ареста президента финансово-кредитной организации по делу о мошенничестве, Банком России был введен мораторий на три месяца на удовлетворение требований кредиторов.
«Внешпробанк» является одной из крупнейших финансово-кредитных организаций, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал в России 34 место.
Решение ЦБ РФ об отзыве лицензии у «Внешпромбанка» принято по причине снижения капитала в сравнении с его максимальной величиной, которая достигалась в течение последних 12 месяцев.
Одной из главных задач временной администрации, на время работы которой приостановлены полномочия акционеров и органов управления «Внешпромбанка», является осуществление обследования финансово-кредитной организации для объективного определения его финансового положения.
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