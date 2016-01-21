Банк из Омска лишен лицензии ЦБ

Отмечается, что ЦБ РФ изначально отнеся со скептицизмом к вопросу санации «Внешпромбанка», на которой настаивали его кредиторы. После проведенного судом ареста президента финансово-кредитной организации по делу о мошенничестве, Банком России был введен мораторий на три месяца на удовлетворение требований кредиторов.