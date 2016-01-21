АвтоВАЗ отказывается от выпуска нескольких моделей

По итогам прошлого года продажи Lada Priora можно считать неудачными с финансовой точки зрения, всего было продано 28 507 автомобилей, что меньше показателей 2014 года на 40,4%. В связи с этим в СМИ появлялись сообщения о прекращении «АвтоВАЗом» выпуска данной модели, которую сейчас можно приобрести по цене в 435 000 – 533 000 рублей.