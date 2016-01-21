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АвтоВАЗ отказывается от выпуска нескольких моделей

21 января 2016, 19:04
Из-за финансовых проблем.

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» намерена отказаться от модели Priora в кузовах «универсал» и «хэтчбек», тем не менее останется четырёхдверный «седан».

В феврале 2016 года российская компания намерена произвести ориентировочно 1 500 автомобилей Lada Priora в кузове «седан», в прошлом году машин этой модели было выпущено 32 тысячи штук, сообщает «Автостат» со ссылкой на российские СМИ.

Сегодня Lada Priora доступна в двух вариантах комплектации «Норма» с мотор объемом 1,6 литра и мощность 106 лошадиные силы, механической коробкой переключения передач. Отмечается, что не исключено появление новой комплектации «Стандарт», которая будет дешевле остальных, точная стоимость не сообщается, машина будет иметь 87-сильный двигатель объемом 1,6 литра. Кроме того, Приора будет оснащена антиблокировочной тормозной системой с усилителем экстренного торможения, подушкой безопасности водителя.

По итогам прошлого года продажи Lada Priora можно считать неудачными с финансовой точки зрения, всего было продано 28 507 автомобилей, что меньше показателей 2014 года на 40,4%. В связи с этим в СМИ появлялись сообщения о прекращении «АвтоВАЗом» выпуска данной модели, которую сейчас можно приобрести по цене в 435 000 – 533 000 рублей.


Фото: lada.ru

#Новости#Главное#Авто#Общество
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