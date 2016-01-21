Авангард в плей-офф. Лучший форвард КХЛ выйдет на лед с «ястребами»

Сегодня в Астане местный «Барыс» примет на своем льду омский «Авангард», который к данному моменту является единственной на Востоке командой, уже обеспечившей себе участие в плэй-офф. Теперь важным моментом является итоговая позиция, которую займет наша дружина в турнирной таблице своей конференции.