Авангард в плей-офф. Лучший форвард КХЛ выйдет на лед с «ястребами»

Сегодня в Астане местный «Барыс» примет на своем льду омский «Авангард», который к данному моменту является единственной на Востоке командой, уже обеспечившей себе участие в плэй-офф. Теперь важным моментом является итоговая позиция, которую займет наша дружина в турнирной таблице своей конференции.
В рамках чемпионатов КХЛ команды встречались друг с другом, 22 победы на счету «ястребов», в 12 матчах оказывались сильнее «снежные барсы». В гостевом матче против «Барыса» стоит опасаться набравшего отменную форму канадского нападающего Найджела Доуса, признанный лучшим форвардом прошлой недели с 5 (3+2) очками в двух последних играх. К слову, лучшим защитником стал наш игрок обороны Михал Кемни.
После матча с «Барысом» в Астане «ястребов» ожидает трехматчевая домашняя серия, в рамках которой наши хоккеисты встретятся с «Трактором», «Нефтехимиком» и «Торпедо».
Стоит отметить, что грядущую субботу состоится Матч звезд КХЛ 2016. От «Авангарда» чести защищать цвета Восточной конференции удостоился чешский форвард «ястребов» Владимир Соботка. В текущем сезоне нападающий является одним из главных лидеров омской атаки, после 39 матчей он имеет в своем активе 28 очков (16+12).
Фото: hawk.ru