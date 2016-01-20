Женщина избила ребенка за игры в магазине - возбуждено уголовное дело

Жестокая сцена наказания маленького ребенка, которая была зафиксирована камерой видеонаблюдения в магазине и вызвала широкий общественный резонанс, заинтересовала местную прокуратуру Череповца.
Ранее в СМИ сообщалось, что бившая девочку в магазине женщина является ее матерью, теперь стало известно, что это ее 49-летняя бабушка Ларисы П., против которой заведено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».
Избивавшая ребенка 49-летняя женщина хотела наказать свою внучку за то, что та, играя, убежала от нее. Материалы данного дела уже переданы в прокуратуру, сообщает
На опубликованных кадрах, которые были запечатлены камерой видеонаблюдения, видно, что бабушка сначала бьет внучку, которая ударяется о прилавок и падает, а после пинает ребенка ногой в спину. Причины произошедшего инцидента на данный момент устанавливаются следователями.
Фото: скриншот из видео