Женщина избила ребенка за игры в магазине - возбуждено уголовное дело





На опубликованных кадрах, которые были запечатлены камерой видеонаблюдения, видно, что бабушка сначала бьет внучку, которая ударяется о прилавок и падает, а после пинает ребенка ногой в спину. Причины произошедшего инцидента на данный момент устанавливаются следователями.