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Женщина избила ребенка за игры в магазине - возбуждено уголовное дело

20 января 2016, 17:58
Видео инцидента.

Жестокая сцена наказания маленького ребенка, которая была зафиксирована камерой видеонаблюдения в магазине и вызвала широкий общественный резонанс, заинтересовала местную прокуратуру Череповца.

Ранее в СМИ сообщалось, что бившая девочку в магазине женщина является ее матерью, теперь стало известно, что это ее 49-летняя бабушка Ларисы П., против которой заведено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Избивавшая ребенка 49-летняя женщина хотела наказать свою внучку за то, что та, играя, убежала от нее. Материалы данного дела уже переданы в прокуратуру, сообщает LifeNews.



На опубликованных кадрах, которые были запечатлены камерой видеонаблюдения, видно, что бабушка сначала бьет внучку, которая ударяется о прилавок и падает, а после пинает ребенка ногой в спину. Причины произошедшего инцидента на данный момент устанавливаются следователями.


Фото: скриншот из видео

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