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В России навсегда заблокировали 13 популярных торрент-трекеров

20 января 2016, 11:29
Борьба с пиратством.

Роскомнадзором получено уже вступившее в свою законную силу решение Мосгорсуда о «пожизненной» блокировке 13 ресурсов, занимавшихся распространением контента, который размещался с нарушением авторских прав.

Сообщение, размещенное на сайте ведомства, гласит, что в ближайшее время пользователи будут лишены доступа к следующим ресурсам:


- www.rutor.org
- www.kinozal.tv
- www.kinokubik.com
- www.dream-film.net
- www.bobfilm.net
- www.tvserial-online.net
- www.torrentor.net
- www.kinovo.tv
- www.seedoff.net
- www.kinobolt.ru
- www.wood-film.ru
- www.tushkan.net
- bigcinema.tv

Вышеперечисленные ресурсы были внесены в реестр, содержащий нарушителей авторских прав. Теперь данные об этих пиратских сайтах, на которых нелегально размещались кинофильмы, направлены операторам связи на выгрузку для блокировки по доменному имени, что обязывает интернет-провайдеров заблокировать для своих клиентов доступ к этим ресурсам.

Пресс-службой ведомства отмечается, что апелляционных жалоб на обжалование решения от участников процесса не поступало.

В конце прошлого года Александр Жиров, являющийся главой Роскомнадзора, выступал с прогнозом, согласно которому в 2016 году будут заблокированы крупнейшие торрент-трекеры.

Также стоит отметить, что окончательное решение еще не принято по популярному трекеру Rutracker.org из-за поданной апелляции, тем не менее, на данный момент ресурс остается одним из претендентов «пожизненную» блокировку.

В нашей стране закон, позволяющий блокировать доступ к сайтам, содержащим пиратский контент, вступил в силу в мае прошлого года.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии
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