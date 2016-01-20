В России навсегда заблокировали 13 популярных торрент-трекеров

Вышеперечисленные ресурсы были внесены в реестр, содержащий нарушителей авторских прав. Теперь данные об этих пиратских сайтах, на которых нелегально размещались кинофильмы, направлены операторам связи на выгрузку для блокировки по доменному имени, что обязывает интернет-провайдеров заблокировать для своих клиентов доступ к этим ресурсам.