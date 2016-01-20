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Туркомплекс класса "Люкс" построят у знаменитых омских 5-ти озер

20 января 2016, 13:19
Поток туристов увеличится до 24 тысяч человек.

В Муромцевском районе Омской области построят новый гостиничный комплекс. Планируется, что новый объект увеличит туристический поток на 24 тысячи человек в год.

Развитие внутреннего и выездного туризма является одним из приоритетных направлений развития региона. Это отражено в стратегии социально-экономического развития до 2025 года, заявили в агентстве развития и инвестиций Омской области.

На данный момент Муромцевский район активно развивается. Местность привлекательна для туристов своими пятью озерами, бором с корабельными соснами, биатлонной базой и краеведческим музеем.

По существующему проекту комплекс рассчитан на одновременное пребывание 150 человек в номерах разной степени комфорта и цены: от экономварианта на 10 человек для участников событийных программ до подворий семейного типа и коттеджей класса люкс для участников конференций, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Планируется оборудовать два двухэтажных коттеджа на 30 и 50 мест с конференц-залом и детскими игровыми комнатами, что позволит обеспечить организацию крупных национальных и международных мероприятий, а также совместить эти программы с семейным и корпоративным отдыхом.

Строительство гостиницы должно обеспечить туристический поток на 24 тысячи человек в год, в частности, 13,5 тысяч человек за счет выездного туризма. Ежегодный поток посетителей комплекса составит около 23 тысяч человек. Обслуживание зоны отдыха предполагает создание 15-20 рабочих мест.

#Новости#Туризм#Недвижимость#Город
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