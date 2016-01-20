Туркомплекс класса "Люкс" построят у знаменитых омских 5-ти озер

По существующему проекту комплекс рассчитан на одновременное пребывание 150 человек в номерах разной степени комфорта и цены: от экономварианта на 10 человек для участников событийных программ до подворий семейного типа и коттеджей класса люкс для участников конференций, сообщила пресс-служба губернатора региона.