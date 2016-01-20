«Телефон.Ру» разукрасил тарифы

Сотовый ретейлер «Телефон.Ру» сделал ставку на цветовое восприятие продаваемых тарифов.
В магазинах «Телефон.Ру» теперь предлагаются необычные комплекты с сим-картами МТС, о тарифах которых можно судить по цвету упаковки, без необходимости вчитываться даже в самый крупный текст. Сейчас есть выбор между «зеленым» тарифом с поминутной тарификацией и «лиловым» с посекундной.
Не слишком многоцветная гамма российской мобильной связи уже давно стала для всех привычной: красный, зеленый, черно-желтый.
Однако цвет упаковки с сим-картой на витрине до сих пор ничего не сообщал будущему абоненту о его тарифе. Только появившись, «Телефон.Ру» сразу решился на смелый эксперимент, который безотносительно будущих результатов можно назвать интересным.
Свежая идея уже наделала много шума – «Мегафон» публично возмутился по поводу зеленых коробок, в которых продавались сим-карты МТС. В ответ МТС отшутились, что об оттенках зеленого можно спорить сколько угодно, но сложно отрицать тот факт, что пользователь заключает контакт с конкретным оператором, а не с цветом упаковки. Да и на сим-карте четко обозначено, в какой сети она работает, отметили в пресс-службе.
Другие операторы тоже удивлены дерзкому поведению новичка, но, похоже, цветовой диктатуре на рынке сотовой связи пришел конец. Это похоже на настоящее оживление в области маркетинга и рекламы – до сих пор о подобных случаях было известно только на Западе, где рекламный рынок более агрессивный и смелый. Не исключено, что такие ходы могут взять на вооружение и другие бизнесы – кафе и рестораны, продуктовые магазины или производители техники.
Салоны «Телефон.Ру» еще в диковинку для российских покупателей, так как они стали активно появляться лишь в конце 2015 года. Сегодня в Омске открыто уже четыре офиса продаж «Телефон.Ру» по адресам:
- ул. 70 лет Октября, 12;
- проспект Карла Маркса, 84/1;
- ул. Гашека, 9/1, лит. А;
- ул. Заозерная, 11/1.
Новый бренд сам себя подает как антикризисного ретейлера, предлагающего контракты на услуги связи, гаджеты и аксессуары, а одновременно с покупкой можно оплачивать самые разнообразных услуги – от домашнего Интернета до штрафов ГИБДД.