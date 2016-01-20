«Телефон.Ру» разукрасил тарифы

Однако цвет упаковки с сим-картой на витрине до сих пор ничего не сообщал будущему абоненту о его тарифе. Только появившись, «Телефон.Ру» сразу решился на смелый эксперимент, который безотносительно будущих результатов можно назвать интересным.

Свежая идея уже наделала много шума – «Мегафон» публично возмутился по поводу зеленых коробок, в которых продавались сим-карты МТС. В ответ МТС отшутились, что об оттенках зеленого можно спорить сколько угодно, но сложно отрицать тот факт, что пользователь заключает контакт с конкретным оператором, а не с цветом упаковки. Да и на сим-карте четко обозначено, в какой сети она работает, отметили в пресс-службе.