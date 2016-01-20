«Связь-Банк» предлагает пенсионерам бесплатную карту Visa Rewards

С начала 2016 года «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) предлагает гражданам пенсионного возраста бесплатно оформить карту
Карта Visa Rewards сочетает в себе ряд привлекательных возможностей. С одной стороны, она является полноценным финансовым инструментом для совершения любых банковских операций: пополнения, снятия наличных денежных средств в банкоматах, в кассах Банка и в почтовых отделениях с POS-терминалами, перевода денежных средства на любые счета. Карту можно подключить к интернет-банкингу «Мегапэй» и оплачивать коммунальные услуги, штрафы и налоги не выходя из дома.
Также ею можно расплачиваться в любых магазинах, супермаркетах, медицинских учреждениях, аптеках, в почтовых отделениях по всей стране за товары и почтовые услуги, а также в интернет-магазинах, приобретая любые товары и услуги. При этом за все совершенные покупки в торгово-сервисных предприятиях Банк начисляет на карту бонусные баллы (за каждые 100 рублей – 1 бонусный балл), которыми впоследствии можно расплачиваться за товары в крупнейшем российском интернет-магазине или даже покупать авиабилеты для перелетов по России и за рубежом.
Для бесплатного оформления карты необходимо предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда РФ, подтверждающую получение пенсии, и паспорт гражданина РФ.
Граждане пенсионного возраста могут оформить карту в любом отделении Банка по всей стране. Счет карты открывается в российских рублях, плата за годовое обслуживание счета карты не взимается в течение всего срока действия договора.
* ПАО «АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.
Главным акционером «Связь-Банка» является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
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