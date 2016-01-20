«Связь-Банк» предлагает пенсионерам бесплатную карту Visa Rewards

Также ею можно расплачиваться в любых магазинах, супермаркетах, медицинских учреждениях, аптеках, в почтовых отделениях по всей стране за товары и почтовые услуги, а также в интернет-магазинах, приобретая любые товары и услуги. При этом за все совершенные покупки в торгово-сервисных предприятиях Банк начисляет на карту бонусные баллы (за каждые 100 рублей – 1 бонусный балл), которыми впоследствии можно расплачиваться за товары в крупнейшем российском интернет-магазине или даже покупать авиабилеты для перелетов по России и за рубежом.