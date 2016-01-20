Ревнивый муж вывел жену без одежды на улицу, сняв наказание на видео

В начале ролика женщина прикрывает тело полотенцем, между ней и снимающим ее на видео идет оживленный диалог на испанском языке. Как сообщает Daily Mail, мужчина осыпает свою супругу оскорблениями, говоря, что она расплачивается за общение с семью мужчинами. Женщина отвечает, что она не занималась с ними сексом. Муж, тем не менее, срывает с нее полотенце, крича, что это расплата за ее поведение.