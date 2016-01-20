Ревнивый муж вывел жену без одежды на улицу, сняв наказание на видео

Шокирующий ролик размещен на сайте YouTube, он собрал уже более 180 тысяч просмотров и около 200 комментариев.
Сообщается, что инцидент произошел в Нью-Йорке. Муж якобы поймал жену, когда она отправляла свои откровенные снимки и письма другим мужчинам.
В начале ролика женщина прикрывает тело полотенцем, между ней и снимающим ее на видео идет оживленный диалог на испанском языке. Как сообщает Daily Mail, мужчина осыпает свою супругу оскорблениями, говоря, что она расплачивается за общение с семью мужчинами. Женщина отвечает, что она не занималась с ними сексом. Муж, тем не менее, срывает с нее полотенце, крича, что это расплата за ее поведение.
Большинство пользователей сети Интернет, считают, что мужчину надо показать психиатрам, так как его поведение унижает другого человека. «Не важно, что именно сделала женщина, она не заслуживает того, чтобы быть так униженной», - таково мнение международной аудитории.
Видео 18+