Правительство РФ пока не знает, что делать с ипотекой

По данной программе россияне приобрели 10 миллионов квадратных метров жилья. На субсидирование ипотеки в 2015 году из бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей. В текущем году объем средств на субсидирование ставки по уже выданным кредитам оценивается в 16 миллиардов рублей.