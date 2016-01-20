Правительство РФ пока не знает, что делать с ипотекой

В 2015 году по программе льготной ипотеки выдано 211 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 370 миллиардов рублей. Эта мера поддержки, ранее принятая правительством, действует до 1 марта 2016 года. Что дальше?
По данной программе россияне приобрели 10 миллионов квадратных метров жилья. На субсидирование ипотеки в 2015 году из бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей. В текущем году объем средств на субсидирование ставки по уже выданным кредитам оценивается в 16 миллиардов рублей.
Льготная ставка по государственной ипотечной программе установлена на уровне 12%. Программа действует до 1 марта 2016 года.