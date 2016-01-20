Погоня истребителя НАТО за НЛО - военная операция в небе над Европой

В Болгарии очевидцу удалось запечатлеть довольно необычный инцидент с участием двух самолетов, очертаниями похожих на истребителей, и неопознанным летающим объектом.
В болгарском населенном пункте Нова Загора местному жителю удалось сделать снимки НЛО, а также истребителей, которые преследовали привлекший их внимание неопознанный летающий объект. На видеохостинге YouTube было выложено видео, сделанное из фотографий данного инцидента.
Следует отметить, что очертания самолетов напоминают американский штурмовик A-10. Данные боевые единицы, некогда принимавшие участие в военных операциях НАТО, не поставлялись на экспорт, хотя ими интересовались различные страны. В 2012-2013 годах данные штурмовики в новой модификации A-10CS использовались в Афганистане, в 2015 году они были размещены на эстонской авиабазе Эмари.
Также недавно неопознанный летающий объект был замечен и заснят на видео в Австралии. На ролике, выложенном на видеохостинге YouTube только сегодня, видно, как НЛО зависло над землей.
Фото: скриншот из видео