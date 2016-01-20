Погоня истребителя НАТО за НЛО - военная операция в небе над Европой





Следует отметить, что очертания самолетов напоминают американский штурмовик A-10. Данные боевые единицы, некогда принимавшие участие в военных операциях НАТО, не поставлялись на экспорт, хотя ими интересовались различные страны. В 2012-2013 годах данные штурмовики в новой модификации A-10CS использовались в Афганистане, в 2015 году они были размещены на эстонской авиабазе Эмари.