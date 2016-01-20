Плюсовая температура на улице в центре Омска – лето устроили строители

Пресс-служба мэрии сообщает, что строительные работы в центре Омска, связанные с реконструкцией улицы Ленина и прилегающей территории, ведутся точно по графику.
Ведется ремонт лестничных маршей на Любинской горке, также строители занимаются подземным пешеходным переходом и выполняют монтаж новой системы уличного освещения.
Для соблюдения условий всех технологических процессов в подземном пешеходном переходе на улице Ленина поддерживается положительная температура воздуха. Это позволяет не останавливать работы даже во время сильных морозов.
В ближайшее время строители приступят к монолитным железобетонным работам.
В скверах продолжается мощение пешеходных дорожек гранитом – там, где еще в 2015 году было выполнено бетонное основание. Здесь строители также поддерживают определенный температурный режим при помощи двух мобильных теплых палаток для выполнения всех этапов работ с надлежащим качеством.
На Любинском проспекте ведутся и работы , связанные с прокладкой кабельных коммуникаций, установкой опор контактной сети и опор освещения.
Совместный проект администрации Омска, правительства Омской области и компании «Газпром» планируется завершить к 300-летию города.
Мэр Омска Двораковский считает, что обновленный Любинский проспект получится еще более красивым, чем улица Чокана Валиханова. Это будет один из самых ярких подарков омичам ко Дню города.
Фото: иллюстрация (Любинский проспект в начале декабря 2015 года)