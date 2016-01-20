Плюсовая температура на улице в центре Омска – лето устроили строители

В скверах продолжается мощение пешеходных дорожек гранитом – там, где еще в 2015 году было выполнено бетонное основание. Здесь строители также поддерживают определенный температурный режим при помощи двух мобильных теплых палаток для выполнения всех этапов работ с надлежащим качеством.