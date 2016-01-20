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Плюсовая температура на улице в центре Омска – лето устроили строители

20 января 2016, 14:18
Масштабные строительные работы идут без остановки – надо успеть к 300-летию города.

Пресс-служба мэрии сообщает, что строительные работы в центре Омска, связанные с реконструкцией улицы Ленина и прилегающей территории, ведутся точно по графику.

Ведется ремонт лестничных маршей на Любинской горке, также строители занимаются подземным пешеходным переходом и выполняют монтаж новой системы уличного освещения.

Для соблюдения условий всех технологических процессов в подземном пешеходном переходе на улице Ленина поддерживается положительная температура воздуха. Это позволяет не останавливать работы даже во время сильных морозов.

В ближайшее время строители приступят к монолитным железобетонным работам.

В скверах продолжается мощение пешеходных дорожек гранитом – там, где еще в 2015 году было выполнено бетонное основание. Здесь строители также поддерживают определенный температурный режим при помощи двух мобильных теплых палаток для выполнения всех этапов работ с надлежащим качеством.

На Любинском проспекте ведутся и работы , связанные с прокладкой кабельных коммуникаций, установкой опор контактной сети и опор освещения.

Совместный проект администрации Омска, правительства Омской области и компании «Газпром» планируется завершить к 300-летию города.

Мэр Омска Двораковский считает, что обновленный Любинский проспект получится еще более красивым, чем улица Чокана Валиханова. Это будет один из самых ярких подарков омичам ко Дню города.


Фото: иллюстрация (Любинский проспект в начале декабря 2015 года)

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