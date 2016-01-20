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Омская погода: зафиксированы 40 градусов, рекорд 41, когда потепление

20 января 2016, 07:59
Мороз крепчает.

Похоже, природа решила компенсировать теплое начало зимы. Дожди в начале декабря и январские уже привычные минус 30 за окном.

Сегодня, 20 января, утром на сайте Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы температурный показатель находился на уровне минус 35,1. Морозы продолжают крепчать и рекорд уже не за горами.



В Омской области на юге минус 31, на севере, Знаменском и Седельниковском районах минус 41. В Омске – 35,1-35,5.

20 января в течение дня в Омской области по прогнозу синоптиков без осадков, ветер слабый, температура ночью до 39. Днем – минус 23-28. В Омске в течение дня минус 23-25.

Рекордные минус 41 в этот день в Омске были зафиксированы в 1972 году.

Повышение температуры ожидается с 22 января, в пятницу.

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