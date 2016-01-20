Омичам покажут 5600 звезд – новый планетарий в центре города

На этой неделе в Омске пройдет торжественное открытие нового планетария. Своим появлением он обязан педагогическому коллективу планетария и руководству ОмГПУ.
Церемония открытия состоится на улице Партизанской, 4-А в пятницу, 22 января. Новый планетарий станет уникальным образовательным проектом, позволяющим расширить возможности обучения студентов педуниверситета. Посещать его, конечно, смогут все желающие, сообщил руководитель омского планетария Владимир Крупко.
В прошлом году наши астрономы приобрели аппарат–планетарий марки, который позволит воссоздать точную картину звездного неба с изображением 5,6 тысяч звезд, то есть всех звезд, видимых человеческому глазу. Небесные тела будут проецироваться на смонтированный 4-метровый купол. Под его установку университет выделил помещение на 4 этаже учебного корпуса. Именно там в 1974 году был построен первый городской планетарий.
Новое оборудование ученые купили на свои деньги, однако для создания современного габаритного планетария требуется еще цифровой купольный проектор стоимостью 300 тысяч рублей. В скором времени будет запущен краудфандинговый проект на сайте Boomstarter по сбору средств на покупку проектора. Граждане смогут поддержать планетарий, вложив любую сумму, начиная с 50 рублей.
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