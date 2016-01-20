Омичам покажут 5600 звезд – новый планетарий в центре города

В прошлом году наши астрономы приобрели аппарат–планетарий марки, который позволит воссоздать точную картину звездного неба с изображением 5,6 тысяч звезд, то есть всех звезд, видимых человеческому глазу. Небесные тела будут проецироваться на смонтированный 4-метровый купол. Под его установку университет выделил помещение на 4 этаже учебного корпуса. Именно там в 1974 году был построен первый городской планетарий.