Омич, скрываясь от полиции, спрыгнул с 3 этажа и умудрился сбежать

В Омске мужчины, пытаясь скрыться от правоохранителей, спрыгнул с третьего этажа жилого дома и бросился наутек. На отчаянный поступок подозреваемый решился сразу, как только услышал полицейских на пороге.
Подозреваемого стали преследовать после инцидента в ломбарде Центрального округа. Там, злоумышленник изначально собирался сдать сотовый телефон. Само преступление произошло, когда впереди стоящая девушка положила на прилавок три тысячи рублей. Из-за секундного замешательства приемщика, мужчина успел схватить деньги и убежать.
Оперативники предположили, что гражданин ранее привлекался к ответственности, основываясь на его поведении. Приметы, названные сотрудником ломбарда, сузили круг подозреваемых до десяти человек.
Одного из них, судимого ранее гражданина 1984 года рождения, очевидец опознал по фотографии. Выяснилось, что он может находиться в Советском округе у знакомых. Сотрудники уголовного розыска несколько часов провели в засаде у дома по улице Бородина. Но, не дождавшись, решили зайти в квартиру вместе с одним из жильцов.
Подозреваемый, услышав, что за ним пришли, выпрыгнул с балкона третьего этажа. Горожанин приземлился в глубокий сугроб, поэтому серьезных телесных повреждений не получил. Затем мужчина стал убегать. Его поймали спустя семь минут.
За открытое хищение чужого имущества преступника могут лишить свободы на срок до 4 лет. Вне тюремных стен подозреваемый провел чуть меньше года.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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