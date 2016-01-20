Омич, скрываясь от полиции, спрыгнул с 3 этажа и умудрился сбежать

Одного из них, судимого ранее гражданина 1984 года рождения, очевидец опознал по фотографии. Выяснилось, что он может находиться в Советском округе у знакомых. Сотрудники уголовного розыска несколько часов провели в засаде у дома по улице Бородина. Но, не дождавшись, решили зайти в квартиру вместе с одним из жильцов.