Омич на санях погиб под колесами джипа – возбуждено уголовное дело

17 января под Омском произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. Нетрезвый водитель катал на буксируемых санях своего знакомого. Примерно в 14:40 на молодого человека наехал джип – гражданин погиб. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела
В отношении 27-летнего Ивана Гайдабуры возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека».
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что водитель автомобиля
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: vk.com/55mvd