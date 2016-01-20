Омич на санях погиб под колесами джипа – возбуждено уголовное дело

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что водитель автомобиля Jeep Grand Cherokke, двигаясь по дороге со стороны базы отдыха «Сказка», наехал на мужчину 1990 года рождения, находящегося на тюбинге, буксируемом автомобилем Mitsubishi Diamante под управлением Ивана Гайдабуры в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек скончался на месте происшествия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.