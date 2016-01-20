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Омич на санях погиб под колесами джипа – возбуждено уголовное дело

20 января 2016, 10:58
Продолжается расследование нашумевшего ДТП.

17 января под Омском произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. Нетрезвый водитель катал на буксируемых санях своего знакомого. Примерно в 14:40 на молодого человека наехал джип – гражданин погиб. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела

В отношении 27-летнего Ивана Гайдабуры возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека».

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что водитель автомобиля Jeep Grand Cherokke, двигаясь по дороге со стороны базы отдыха «Сказка», наехал на мужчину 1990 года рождения, находящегося на тюбинге, буксируемом автомобилем Mitsubishi Diamante под управлением Ивана Гайдабуры в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек скончался на месте происшествия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: vk.com/55mvd

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