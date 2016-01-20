Названы самые популярные автомобили в России

Самой популярной моделью среди таксистов стал корейский седан Hyundai Solaris, на долю которого приходится 12,4% транспортных средств от общих продаж за последние четыре года. На второй позиции расположился француз Renault Logan с показателем 10,7%. Замкнул тройку чешский автомобиль Skoda Octavia, процентное количество которого равно 8,2% от проданных машин.