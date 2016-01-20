Названы самые популярные автомобили в России

Стали известны наиболее популярные транспортные средства, приобретаемые службами такси. Проведенное исследование охватывало примерно 100 наиболее крупных организаций, которые предоставляют подобные услуги в 70 регионах нашей страны.
В период с 2012 до 2015 рассматриваемыми компаниями было приобретено 50 тысяч автомобилей. Стоит отметить, что 70% этих продаж пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщает аналитическое агентство «
Самой популярной моделью среди таксистов стал корейский седан Hyundai Solaris, на долю которого приходится 12,4% транспортных средств от общих продаж за последние четыре года. На второй позиции расположился француз Renault Logan с показателем 10,7%. Замкнул тройку чешский автомобиль Skoda Octavia, процентное количество которого равно 8,2% от проданных машин.
Также в пятерку лидеров вошли американский Ford Focus (7,3%) и немецкий Volkswagen Polo (6%). Далее расположились: Kia Rio (4,9%), Nissan Almeria (2,5%), Ford Galaxy (2,3%), Lada Granta (2,4%) и Lifan Solano (2,4%).
Таким образом, несмотря на падение продаж легковых автомобилей на рынке РФ, продолжающееся уже три года, продажи машин для эксплуатации в службах такси второй год подряд показывают рост, в 2015 данный показатель увеличился на 11,4%.
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