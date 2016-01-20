Названы самые дешевые страны для путешествий в 2016 году

Специалисты туристического сервиса Skyscanner.ru посчитали в какую сумму обойдутся путешествия в 2016 году и выделили наиболее дешевые направления. Об этом пишет
В расчет брались цены на проживание, питание и транспорт для двух человек в сутки.
Таким образом, наиболее экономичными в первую очередь оказались страны Индия и Индонезия. Здесь день отдыха стоит около 40 долларов, но в Индии можно обойтись и 20-тью.
Далее в рейтинге следуют Абхазия (65 долларов в сутки), Армения и Грузия (70 и 80 долларов).
Примерно также стоит отдых в Сербии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Черногории – везде около 70-85 долларов в сутки.
Skyscanner.ru отмечает, что в среднесуточный расчет не входит стоимость авиабилетов, так как здесь цена зависит от региона проживания.
К отдыху в Индии самолеты «прибавят» от 25 тысяч рублей за билет «туда-обратно», а к Европе – от 12 тысяч.