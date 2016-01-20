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Названы самые дешевые страны для путешествий в 2016 году

20 января 2016, 09:19
Питание, проживание и транспорт.

Специалисты туристического сервиса Skyscanner.ru посчитали в какую сумму обойдутся путешествия в 2016 году и выделили наиболее дешевые направления. Об этом пишет Oreanda.ru.

В расчет брались цены на проживание, питание и транспорт для двух человек в сутки.

Таким образом, наиболее экономичными в первую очередь оказались страны Индия и Индонезия. Здесь день отдыха стоит около 40 долларов, но в Индии можно обойтись и 20-тью.

Далее в рейтинге следуют Абхазия (65 долларов в сутки), Армения и Грузия (70 и 80 долларов).

Примерно также стоит отдых в Сербии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Черногории – везде около 70-85 долларов в сутки.

Skyscanner.ru отмечает, что в среднесуточный расчет не входит стоимость авиабилетов, так как здесь цена зависит от региона проживания.

К отдыху в Индии самолеты «прибавят» от 25 тысяч рублей за билет «туда-обратно», а к Европе – от 12 тысяч.



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