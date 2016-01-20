Мэрия предупреждает омичей об опасности: один человек уже погиб

Мэрия Омска и Госавтоинспекция просят омичей избегать опасных зимних забав, то есть призывают к неукоснительному соблюдению закона, в частности части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».
Особое внимание к законодательному акту связано с экстремальным увлечением граждан: катанием на тюбингах, санках, сноубордах, прикрепленных к автомобилям. С начала зимы сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 16 водителей, которые подвергали опасности жизни граждан. Более того, портал Gorod55.ru ранее сообщал
Директор департамента общественной безопасности администрации города Алексей Сиренко отметил, что омичи, решившиеся на такие катания, должны помнить об элементарных законах физики. Так, если машина резко затормозит, то «пассажир» в лучшем случае отделается синяками. Водитель, едущий на скорости, не может постоянно контролировать то, что происходит позади авто, – например, человек может выпасть с тюбинга или вовсе укатиться на встречку и попасть под колеса.
Многих смертей удалось избежать благодаря сотрудникам полиции, но омичи сами в первую очередь должны подумать о своем здоровье, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на слова Сиренко.
Фото: иллюстрация (архив портала Gorod55.ru)