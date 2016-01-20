Мэрия предупреждает омичей об опасности: один человек уже погиб

Директор департамента общественной безопасности администрации города Алексей Сиренко отметил, что омичи, решившиеся на такие катания, должны помнить об элементарных законах физики. Так, если машина резко затормозит, то «пассажир» в лучшем случае отделается синяками. Водитель, едущий на скорости, не может постоянно контролировать то, что происходит позади авто, – например, человек может выпасть с тюбинга или вовсе укатиться на встречку и попасть под колеса.