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Курс доллара впервые в истории перевалил за 81 рубль

20 января 2016, 20:24
Американская валюта снова показывает рекорды.

Сегодня доллар снова показал очередной рекорд роста, превысив исторический показатель в 81 рубль. Евро в течение дня взлетал на бирже выше 88 рублей.

К концу рабочего дня в Москве доллар торговался на максимуме 82,20 рублей, евро штурмует отметку в 89,50, а один из банков выставил панический курс продаж 92-95 рублей. Также по некоторым единичным позициям в течение дня евро временами достигал уровня 100,00.

Эксперты отмечают, что ключевой причиной ослабления рубля всё также является снижение стоимости барреля нефти. В настоящий момент марка Brent торгуется на уровне $28,09, при снижении в течение дня до уровня в $27,89.


Динамичный рост доллара до 81 рубля это новый биржевой исторический максимум, тогда как официальный курс ЦБ на 21 января пока находится на более низкой отметке в 79,46. Евро – 87,03.



#Новости#Бизнес#Общество
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