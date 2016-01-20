Курс доллара впервые в истории перевалил за 81 рубль

К концу рабочего дня в Москве доллар торговался на максимуме 82,20 рублей, евро штурмует отметку в 89,50, а один из банков выставил панический курс продаж 92-95 рублей. Также по некоторым единичным позициям в течение дня евро временами достигал уровня 100,00.