Курс доллара 210 рублей в США считают оптимальным

Бюджет РФ на нынешний год сверстан из ожидаемой стоимости нефти в 50 долларов за баррель и курса американской валюты в 63,3 рубля. Ранее министром экономического развития Алексеем Улюкаевым уже сообщалось, что Минэкономразвития разрабатывается стрессовый сценарий, предусматривающий снижение стоимости сырья до $25 за баррель.