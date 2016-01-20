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Курс доллара 210 рублей в США считают оптимальным

20 января 2016, 09:55
Дно рубля.

В случае если нефть упадет ниже отметки в 25 долларов за баррель, то для бездефицитного исполнения бюджета РФ на 2016 год американская валюта должна стоить 210 рублей.

Для исполнения бюджета с дефицитом в 3%, который был назван максимальным Владимиром Путиным, доллар должен стоить 140 рублей, согласно подсчетам, проведенным экономистами Bank of America.

Бюджет РФ на нынешний год сверстан из ожидаемой стоимости нефти в 50 долларов за баррель и курса американской валюты в 63,3 рубля. Ранее министром экономического развития Алексеем Улюкаевым уже сообщалось, что Минэкономразвития разрабатывается стрессовый сценарий, предусматривающий снижение стоимости сырья до $25 за баррель.

Дмитрий Полевой, являющийся главным экономистом ING, отмечал, что едва ли девальвация рубля станет основным инструментом решения бюджетных проблем, поскольку ослабление национальной валюты серьезно ухудшит состояние экономики, специально Минфин и ЦБ на такое не пойдут.

С начала нынешнего года стоимость нефти сорта Brent упала на 20%, опустившись впервые с 2004 года ниже отметки в $28 за баррель. Курс доллара превысил 79 рублей, евро – 86 рублей.

Прогнозом, касающимся будущего нефти на мировом рынке, с порталом Gorod55 поделилась директор филиала БКС Премьер в Омске Ирина Махова.



Фото: иллюстрация

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