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Евро взлетел выше 87 рублей. Доллар может подняться до 90

20 января 2016, 14:55
Продолжительное падение рубля.

Сегодня непосредственно после начала торгов на Московской бирже, европейская валюта достигла отметки в 87,1 рубля, достигнув самого высокого показателя с декабря 2014 года. После произошла коррекция, стоимость евро опустилась ниже 87 рублей.

Американская валюта на открытии торгов на бирже вновь перешагнула через отметку в 79 рублей, добравшись до показателя 79,40 рубля.

Установленный Банком России официальный курс евро составляет 85,29 рубля, доллара – 78,48 рубля.

Продолжительное падение рубля происходит на фоне снижения стоимости нефти. «Черное золото» сорта Brent опустилось ниже 28,16 доллара за баррель, приблизившись к суточному минимуму, на 13:12 омского времени.

Ранее опрошенные агентством Blomberg эксперты высказали предположение, что ЦБ, в случае дальнейшего падения рубля, придется вернуться к валютном инвестициям. Подавляющее большинство из них в качестве пороговой отметки назвали отметку 90 рублей за доллар.

После продажи валюты, направленной на поддержку рубля, могут последовать экстренное повышение процентной ставки и устные интервенции.


Фото: иллюстрация

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