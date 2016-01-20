Армата с голыми девушками: патриотический календарь танкового завода

Танк Т-14 «Армата», являющийся главной новинкой и гордостью российской танковой промышленности, стал украшением календаря на 2016 год, подготовленный сотрудниками УВЗ (Уралвагонзавод).
На снимках уникальный российский танк запечатлен в процессе прохождения испытаний и на параде. Помимо этого на календаре можно увидеть БМП и инженерную машину, также сделанную на базе «Армата». Работа над созданием календаря, от выбора концепции до верстки и печати, велась на протяжении нескольких месяцев.
Основная идея календаря, который вышел ограниченным тиражом, но доступен в свободном доступе на сайте «Уралвагонзавода», заключается в демонстрации достижений конструкторской мысли, мощи и силы российского оружия. Аналогов «Армате» в мире нет.
Самой приличной фотографией является обложка, но который предстал известный тяжелоатлет Михаил Кокляев с группой девушек.
На остальных фотографиях модель представали обнаженными. Снимки представляют собой постановочные сценки, которые иногда сопровождаются различными лозунгами.
Фото: uvz.ru