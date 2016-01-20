Армата с голыми девушками: патриотический календарь танкового завода

На снимках уникальный российский танк запечатлен в процессе прохождения испытаний и на параде. Помимо этого на календаре можно увидеть БМП и инженерную машину, также сделанную на базе «Армата». Работа над созданием календаря, от выбора концепции до верстки и печати, велась на протяжении нескольких месяцев.