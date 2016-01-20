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Армата с голыми девушками: патриотический календарь танкового завода

20 января 2016, 17:16
Горячие снимки 18+

Танк Т-14 «Армата», являющийся главной новинкой и гордостью российской танковой промышленности, стал украшением календаря на 2016 год, подготовленный сотрудниками УВЗ (Уралвагонзавод).

На снимках уникальный российский танк запечатлен в процессе прохождения испытаний и на параде. Помимо этого на календаре можно увидеть БМП и инженерную машину, также сделанную на базе «Армата». Работа над созданием календаря, от выбора концепции до верстки и печати, велась на протяжении нескольких месяцев.

Основная идея календаря, который вышел ограниченным тиражом, но доступен в свободном доступе на сайте «Уралвагонзавода», заключается в демонстрации достижений конструкторской мысли, мощи и силы российского оружия. Аналогов «Армате» в мире нет.


Самой приличной фотографией является обложка, но который предстал известный тяжелоатлет Михаил Кокляев с группой девушек.


На остальных фотографиях модель представали обнаженными. Снимки представляют собой постановочные сценки, которые иногда сопровождаются различными лозунгами.



Фото: uvz.ru

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