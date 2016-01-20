Абоненты Tele2 активнее пользуются интернетом в роуминге

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги роуминговой активности абонентов в дни новогодних праздников. Компания зафиксировала рост мобильного интернет-трафика в международном и национальном роуминге по сравнению с зимним отпускным сезоном 2015 года.
Около 20 000 омских абонентов Tele2 предпочли провести новогодние каникулы за пределами региона. Самыми популярными направлениями зарубежного отдыха стали Казахстан, Германия, Кыргызстан и Таиланд. Также абоненты Tele посетили ряд экзотических стран - Сейшелы, Гватемалу, Камбоджу. Всего за десять дней каникул омские абоненты Tele2 пользовались услугами связи более чем в 50 странах мира. Общая продолжительность разговоров в международном роуминге и роуминге по России незначительно сократилась по сравнению с новогодними каникулами 2015 года. При этом заметно выросли объемы интернет трафика, потребляемого абонентами в поездках. Так, трафик в международном роуминге вырос в два раза, а трафик в роуминге по России – в 11 раз.
В целом по России наиболее востребованными направлениями новогоднего отдыха у абонентов Tele2 стали Казахстан, Финляндия, Беларусь, Украина, Германия и Таиланд. Помимо популярных стран, клиенты оператора посетили и самые экзотические места планеты, среди которых Кот-д'Ивуар, Гватемала, Бахрейн, Папуа − Новая Гвинея, Панама и Мозамбик. В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира.
Количество звонков и переданных в международном роуминге SMS в период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, в то время как мобильный интернет-трафик клиентов Tele2 за границей увеличился почти в 2,5 раза. В дни новогодних праздников также возросла мобильная активность абонентов Tele2 в национальном роуминге. Так, количество звонков в поездках по России увеличилось более чем на 17% по сравнению с зимним отпускным сезоном прошлого года, а потребление интернет-трафика − в 38 раз.
Резкий рост мобильного интернет-трафика в национальном роуминге объясняется тем, что с мая 2015 года абоненты Tele2 могут пользоваться мобильным интернетом в разных уголках страны по ценам домашнего региона. Кроме того, в 2015 году оператор значительно расширил зону действия услуги скоростного мобильного интернета – сейчас она доступна в 60 регионах России.
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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