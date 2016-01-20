Абоненты Tele2 активнее пользуются интернетом в роуминге

Количество звонков и переданных в международном роуминге SMS в период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, в то время как мобильный интернет-трафик клиентов Tele2 за границей увеличился почти в 2,5 раза. В дни новогодних праздников также возросла мобильная активность абонентов Tele2 в национальном роуминге. Так, количество звонков в поездках по России увеличилось более чем на 17% по сравнению с зимним отпускным сезоном прошлого года, а потребление интернет-трафика − в 38 раз.