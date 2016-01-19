Защитник Авангарда признан лучшим в КХЛ. Тренерская отставка

Накануне комиссией по определению лучших хоккеистов КХЛ были названы четыре лаурета девятнадцатой недели в различных номинациях. Лучшие выявлялись по результатам анализа статистических данных выступления хоккеистов.
Звания лучшего голкипер был удостоен страж ворот московского ЦСКА Виктор Фаст, одержавший с командой две «сухие» победы на выезде.
Лучшим защитников признали чешского легионера «Авангарда» Михала Кемпни, который одержал с командой три победы в трех матчах, набрав 3 очка (1+2) при показателе полезности +4.
Найджел Доус из астанинского «Барыса» был назван лучшим нападающим прошедшей игровой недели. Канадский форвард, одержавший со своим клубом две победы в двух играх, набрал 5 очков (3+2) при показателе полезности +5. В гостевой встрече с «Ладой» 30-летний хоккеист оформил хет-трик, одна из его шайб стала победной.
Молодой голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Игорь Устинский удостоился звания лучшего новичка. Одержавший в двух матчах две победы со своей командой 21-летний вратарь отразил 97,62% бросков, при коэффициенте надежности 0,50.
Стоит отметить, что недавно с поста главного тренера «Нефтехимика» был уволен Владимир Крикунов, ставший теперь вице-президентом нижнекамской команды. Данная отставка стала уже 13-й в рамках нынешнего чемпионата КХЛ.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2009-2010, тогда произошло 12 отставок главных тренеров.
Фото: hawk.ru