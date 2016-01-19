Защитник Авангарда признан лучшим в КХЛ. Тренерская отставка

Найджел Доус из астанинского «Барыса» был назван лучшим нападающим прошедшей игровой недели. Канадский форвард, одержавший со своим клубом две победы в двух играх, набрал 5 очков (3+2) при показателе полезности +5. В гостевой встрече с «Ладой» 30-летний хоккеист оформил хет-трик, одна из его шайб стала победной.