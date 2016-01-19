Владельцам смартфонов придется раскошелиться – услуги дороже на 15-25%

В течение ближайших 72 часов Apple повысит цены в своем российском магазине приложений App Store на 15-25%. Ранее «яблочная» компания продавала свой контент из расчета 59 рублей за 1 доллар, теперь данная услуга вычисляется из курса в 75 рублей.
Представителями компании были разосланы разработчикам письма с предупреждением о грядущем повышении цен в магазине приложений. В послании говорится, что изменение стоимости вызвано переменами в курсе валют. Рост цен коснется России, Канады, Новой Зеландии, Мексики, Израиля, Мексики, Южной Африки и Сингапура, сообщает
Таким образом, приложения, которые ранее стоили 59 рублей, можно будет приобрести за 75 рублей, программы за 119 рублей выросли в цене до 149 рублей, со 199 до 229 рублей. Неизменной осталась нижняя граница стоимости – 15 рублей.
Подписанные на сервисы, которые ежемесячно снимают определенную плату, жители России и Южной Африки должны будут на них переподписаться. Текущие подписки будут отменены компанией Apple.
Пока не идет речи о повышении цен в магазине приложений Google Play операционной системе Android, но в будущем перерасчет стоимости программ с учетом изменившегося курса валют может произойти и там.
Фото: иллюстрация