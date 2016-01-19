В Омске горожане сами покажут, куда ставить светофоры

Любой омич может проголосовать за выбор места проектирования новых светофоров до 25 января 2016 года. Сделать это можно на сайте департамента транспорта мэрии Омска
Дептранс решил организовать работы по проектированию светофорных объектов для их строительства в 2017 году. Впервые к планам по повышению безопасности на дорогах привлекают жителей города. Граждане могут через сайт высказать свое мнение, сообщила пресс-служба администрации Омска.
Заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения профильного департамента Сергей Шевелев пояснил, что с 18 по 25 января на странице департамента транспорта открыта форма для голосования. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и бесперебойного движения транспорта. Специалисты надеются, что омичей заинтересует инициатива.