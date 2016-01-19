В Омске горожане сами покажут, куда ставить светофоры

Дептранс решил организовать работы по проектированию светофорных объектов для их строительства в 2017 году. Впервые к планам по повышению безопасности на дорогах привлекают жителей города. Граждане могут через сайт высказать свое мнение, сообщила пресс-служба администрации Омска.