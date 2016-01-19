Цистерны со святой водой развезут по всему Омску

Омский водоканал доставит святую воду во все округа города. На протяжении нескольких лет компания привозит горожанам воду с благословения митрополита Омского и Таврического Владимира.
Сегодня, 19 января, и завтра, 20 января, все верующие могут набрать освященной воды на ряде улиц. Пункты остановки машин:
Ленинский округ
11:30 – улица19-я Марьяновская, 40, улица Калинина, 17;
Октябрьский округ
13.00 – улица 29-я Рабочая, 31;
Советский округ
13.00 – улица Нефтезаводская, 44/1;
15.00 – улица Комбинатская, 50;
Кировский округ
16:00 – улица Дианова, 35а;
Центральный округ
13.00 – улица Маяковского, 2.
С 9:00 20 января для горожан будет установлена автоцистерна на территории главного офиса ОАО «ОмскВодоканала» по улице Маяковского,2, сообщила пресс-служба компании.
Верхнее фото: patriarchia.ru
Фото в тексте: ОАО "ОмскВодоканал"
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