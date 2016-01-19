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Свиной грипп: омичам советуют избегать толпы и ходить в маске

19 января 2016, 14:26
В регионе зарегистрированы случаи заражения вирусом гриппа A(H1N1).

Пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в целом в настоящее время в регионе сохраняется неэпидемический уровень по заболеваниям ОРВИ.

С 11 по 17 января 2016 года за врачебной помощью обратилось 8415 человек, из них более 6000 детей до 14 лет. Больным ставят диагнозы, связанные с вирусами парагриппа, аденовирусов, риновирусов.

Впервые с начала эпидсезона двум жителям региона после лабораторного подтверждения выставлен диагноз «грипп», вызванный вирусом гриппа A(H1N1) 2009 (известный, как «свиной грипп»).

Медики советуют избегать мест массового скопления людей, не контактировать с людьми, у которых есть признаки болезни (насморк, кашель, чихание и т.д.), при необходимости носить маску, тщательно мыть руки с мылом, проводить влажную уборку помещений и проветривание.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Также следует помнить, что вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку. Течение болезни может быть разной степени тяжести, это зависит от множества факторов, от индивидуального иммунитета и возраста.

В зоне повышенного риска: дети, пожилые люди, беременные, а также лица с хроническими заболеваниями легочной системы.

В период возрастания риска заболеть, необходимо чаще мыть и дезинфицировать жилые помещения, не забывать о личной гигиене, избегать контактов с заболевшими – рекомендуемое расстояние не менее 1 метра.

Ходите в маске, прикрывайте рот и нос платком при чихании или кашле, не трогайте грязными руками лицо. Избегайте многолюдных мест и общественного транспорта.

Повышайте иммунитет, перейдите на диету с продуктами, богатыми белками, витаминами и минеральными веществами. Больше спите. При малейшем подозрении, что вы заболели, срочно обращайтесь к врачу.

При гриппе А(Н1N1)2009 особенностью является раннее появление осложнений. Есть риск вирусной пневмонии. Дыхательная недостаточность может развиться в первые 24 часа после ее возникновения.

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