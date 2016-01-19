Subaru эффектно развернулся на парковке на 360 градусов - видео

На автомобиле Subaru BRZ британский мастер экстремального вождения сумел развернуть автомобиль на 360 градусов, имея в распоряжении лишь 2,25 метров. Моффат развил на японской машине скорость 48 километров в час, после чего заносом сумел развернуть ее, не зацепив ни одну из рядом припаркованных машин.