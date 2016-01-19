Subaru эффектно развернулся на парковке на 360 градусов - видео

Британский водитель-виртуоз Элистер Моффатт (Alastair Moffatt), обладающий несколькими рекордами, занесенными в Книгу Гиннеса, сумел побить очередное достижение.
На автомобиле Subaru BRZ британский мастер экстремального вождения сумел развернуть автомобиль на 360 градусов, имея в распоряжении лишь 2,25 метров. Моффат развил на японской машине скорость 48 километров в час, после чего заносом сумел развернуть ее, не зацепив ни одну из рядом припаркованных машин.
Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, тогда для разворота на 360 градусов потребовалось 2,5 метра свободного пространства, на сей раз получилось проделать этот маневр на меньшей свободной площади.
Элистер Моффатт отметил, что Subaru BRZ является идеальным транспортным средством для осуществления подобного трюка, этот автомобиль является довольно легким, им удобно маневрировать, не теряя контроля. «Здорово записать еще один рекорд на свое имя», - поделился впечатлениями британец.
В ноябре 2015 года Элистер Моффатт установил рекорд, совершив параллельную парковку на Fiat 500 заносом, после разгона задним ходом. Ролик едва ли может стать пособием по образцовой парковке, но посмотреть видео захватывающего трюка британца стоит.
Фото: скриншот из видео