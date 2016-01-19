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Старт продаж внедорожника Lada XRAY в Омске

19 января 2016, 12:20
Известная дата выхода новинки на омский авторынок.

Новый российский хэтчбек АвтоВАЗа Lada XRAY, выполненный в стиле внедорожника, поступит в продажу на рынок 15 февраля текущего года к 120 дилерам. Представители отечественного автопроизводителя отмечают, что обеспечивают достаточное качество каждому из автомобилей.

В грядущем февраля продажи Lada XRAY стартую сразу в 56 городах России, в том числе и в Омске, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на российские СМИ.

Производство нового отечественного хэтчбека стартовало 15 декабря прошлого года. Автомобиль Lada XRAY выполнен в стиле внедорожника. Транспортное средство создано на платформе В0 в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan.

Для Lada XRAY изготовлено более 500 оригинальных деталей. Дизайн нового автомобиля создавался АвтоВАЗом под руководством Стива Маттина, занимающего должность директора по дизайну Lada.

Автомобиль будет доступен с 1,6-литровым агрегатом мощностью 106 и 114 лошадиных сил, а также мотором объемом 1,8 литров с мощность 123 л.с. Полный привод XRAY может получить в 2017 году.

В текущем году АвтоВАЗом планируется производство ориентировочно 20 тысяч единиц автомобилей данной модели.


Фото: lada-xray2.ru

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