Старт продаж внедорожника Lada XRAY в Омске

Новый российский хэтчбек АвтоВАЗа Lada XRAY, выполненный в стиле внедорожника, поступит в продажу на рынок 15 февраля текущего года к 120 дилерам. Представители отечественного автопроизводителя отмечают, что обеспечивают достаточное качество каждому из автомобилей.
В грядущем февраля продажи Lada XRAY стартую сразу в 56 городах России, в том числе и в Омске, сообщает агентство «
Производство нового отечественного хэтчбека стартовало 15 декабря прошлого года. Автомобиль Lada XRAY выполнен в стиле внедорожника. Транспортное средство создано на платформе В0 в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan.
Для Lada XRAY изготовлено более 500 оригинальных деталей. Дизайн нового автомобиля создавался АвтоВАЗом под руководством Стива Маттина, занимающего должность директора по дизайну Lada.
Автомобиль будет доступен с 1,6-литровым агрегатом мощностью 106 и 114 лошадиных сил, а также мотором объемом 1,8 литров с мощность 123 л.с. Полный привод XRAY может получить в 2017 году.
В текущем году АвтоВАЗом планируется производство ориентировочно 20 тысяч единиц автомобилей данной модели.
Фото: lada-xray2.ru