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Собчак с синяком под глазом с матами предсказала будущее России

19 января 2016, 08:44
Обращение через социальные сети.

Известный общественный деятель и телеведущая Ксения Сочак засветилась в образе «бомжа», рядом с мусорной кучей, с эффектным бланшем под глазом.

Ксюша выдала короткий личный прогноз по поводу положения вещей в России:

«Всё думаете, что будет какое-то светлое будущее, ан нет… Валютная нестабильность, волатильность рынка, призрак 98-го, страна-дауншифтер,.. Это только изящная метафора простого русского слова ******»


Нецензурный оригинал «речи» размещен в Instagram, а отредактированная, но расширенная версия – красуется на странице «Дождя» на YouTube.

Кстати, эпитет про «страну-дауншифтера», Ксения Собчак позаимствовала из речи другого известного российского деятеля – именно так обрисовал наше будущее глава Сбербанка Герман Греф, после чего некоторые депутаты посоветовали ему уйти в отставку.

Похоже, в Москве, среди «жителей Рублевки» и других схожих элитных мест проживания, начинается легкая полупаника по поводу положения дел в российской экономике.

#Новости#Экономика#Бизнес
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