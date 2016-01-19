Собчак с синяком под глазом с матами предсказала будущее России

Кстати, эпитет про «страну-дауншифтера», Ксения Собчак позаимствовала из речи другого известного российского деятеля – именно так обрисовал наше будущее глава Сбербанка Герман Греф, после чего некоторые депутаты посоветовали ему уйти в отставку.