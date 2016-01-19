Город55
ГлавноеВсе новости

Сексуальное влечение между мужчиной и женщиной длится максимум год

19 января 2016, 09:15
А дальше любовь гасит быт.

Страстная любовь длится максиму один год, далее уровень сексуального удовлетворения начинает неминуемо падать. Именно такие выводы сделаны социологи Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, пишет «The Independent».

Исходные данные для своего выводы специалисты получили из исследования, связанного с динамикой развития семейных отношений в Германии (German Family Panel). Всего было протестировано 3000 человек с гетеросексуальной ориентацией в возрасте от 25 лет до 41 года.

Таким образом, выяснилось, что влечение между двумя партнерами растет на протяжении первого года совместной жизни, а затем резко снижается. Наиболее вероятной причиной охлаждения сексуального влечения названы «множественные разногласия в бытовых вопросах».

Социологи также установили, что не имеет значения, как именно оформлены отношения между двумя людьми – официальный ли это брак, либо сожительство.

Единственное разногласие в исследование сексуального влечения партнеров внес факт наличия детей. Если в семье возраст и количество детей постоянно меняется, то это благотворно влияет на поддержание взаимного влечения между супругами гораздо на больший срок, чем один год.

#Новости#Здоровье#События#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31