Сексуальное влечение между мужчиной и женщиной длится максимум год

Страстная любовь длится максиму один год, далее уровень сексуального удовлетворения начинает неминуемо падать. Именно такие выводы сделаны социологи Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, пишет «The Independent».
Исходные данные для своего выводы специалисты получили из исследования, связанного с динамикой развития семейных отношений в Германии (German Family Panel). Всего было протестировано 3000 человек с гетеросексуальной ориентацией в возрасте от 25 лет до 41 года.
Таким образом, выяснилось, что влечение между двумя партнерами растет на протяжении первого года совместной жизни, а затем резко снижается. Наиболее вероятной причиной охлаждения сексуального влечения названы «множественные разногласия в бытовых вопросах».
Социологи также установили, что не имеет значения, как именно оформлены отношения между двумя людьми – официальный ли это брак, либо сожительство.
Единственное разногласие в исследование сексуального влечения партнеров внес факт наличия детей. Если в семье возраст и количество детей постоянно меняется, то это благотворно влияет на поддержание взаимного влечения между супругами гораздо на больший срок, чем один год.