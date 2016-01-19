Роналду в объятиях голой модели, схватившейся за трусы футболиста

Бразильская модель Алессандра Амбросио, известная работой с Victoria’s Secret, приняла участие в откровенной фотосессии со звездой мадридского «Реала» португальским нападающим Криштиану Роналдо.
Пара предстала на обложке февральского номера журнала GQ, который посвящен идеальному телу. Представители издания посчитали тела ангела Victoria’s Secret и знаменитого футболиста совершенными. Съемки проходили в октябре, тогда португальский форвард сообщил в социальных сетях о совместном проекте с бразильской моделью, сообщает
На опубликованных снимках Амбросио и Роналду запечатлены обнимающимися в нижнем белье.
Стоит напомнить, что год назад Ирина Шейк рассталась с Криштиану Роналду. Российская топ-модель встречалась с португальским футболистом с 2011 года.
Для бразильской манекенщицы Алессандра Амбросио участие в откровенных фотосессиях довольно привычное занятие. Несколько месяцев назад модель обнажилась для журнала Maxim.
Фото: instagram.com