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Роналду в объятиях голой модели, схватившейся за трусы футболиста

19 января 2016, 14:59
Пикантные снимки.

Бразильская модель Алессандра Амбросио, известная работой с Victoria’s Secret, приняла участие в откровенной фотосессии со звездой мадридского «Реала» португальским нападающим Криштиану Роналдо.


Пара предстала на обложке февральского номера журнала GQ, который посвящен идеальному телу. Представители издания посчитали тела ангела Victoria’s Secret и знаменитого футболиста совершенными. Съемки проходили в октябре, тогда португальский форвард сообщил в социальных сетях о совместном проекте с бразильской моделью, сообщает The Daily Mail.


На опубликованных снимках Амбросио и Роналду запечатлены обнимающимися в нижнем белье.


Стоит напомнить, что год назад Ирина Шейк рассталась с Криштиану Роналду. Российская топ-модель встречалась с португальским футболистом с 2011 года.

Для бразильской манекенщицы Алессандра Амбросио участие в откровенных фотосессиях довольно привычное занятие. Несколько месяцев назад модель обнажилась для журнала Maxim.

Фото: instagram.com

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