Роналду в объятиях голой модели, схватившейся за трусы футболиста



Пара предстала на обложке февральского номера журнала GQ, который посвящен идеальному телу. Представители издания посчитали тела ангела Victoria’s Secret и знаменитого футболиста совершенными. Съемки проходили в октябре, тогда португальский форвард сообщил в социальных сетях о совместном проекте с бразильской моделью, сообщает The Daily Mail .