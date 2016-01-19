Пожар в Омске тушили 17 машин МЧС, на месте – 81 человек, видео

О мощном пожаре в Амурском поселке ранее сообщал портал Gorod55.ru. Предварительная информация и фотографии были опубликованы в социальных сетях.
Пресс-служба МЧС сообщила, что звонок о пожаре в дежурную часть поступил 19 января в 16:58. К тушению были привлечены 81 человек и 17 единиц техники.
Далее стало известно, что горит автомагазин «Японка». Пожар был локализован в 17:55, ликвидирован – в 20:22.
В сети Интернет размещены многочисленные видеоролики с места происшествия. По ним можно оценить масштабность пожара. Здание почти полностью уничтожено огнем.