Город55
ГлавноеВсе новости

Омичи в мороз под 40 массово окунаются в Иртыш на Зеленом острове

19 января 2016, 16:55
Толпы народа у проруби для «моржей».

Несмотря на то, что официально в Омске на Зеленом острове можно окунаться только членам клуба «Моржи», как уточнил портал Gorod55.ru, в этом парке собирается множество людей для прохождения традиционного обряда Крещения.

Об этом сообщается и в открытой группе «моржей» vk.com/omskmorji. Организаторы подчеркивают, что это всё неофициально и требуется соблюдать множество условий – соблюдать норму купания, не более 15-20 человек на льду одновременно и другие.


«Моржи» сообщают, что имеется в наличии две купели с деревянными сходнями и «соломенным ковром вокруг», они освещены представителями РПЦ, есть раздевалки. 19 января всё работает до 22 часов.

Об официально разрешенных МЧС местах для крещенского купания можно узнать, пройдя по ссылке


И о погоде: по данным Омского гидрометцентра сегодня ночью в нашем регионе ожидается до минус 29-34 градусов мороза, при прояснении – до минус 39!

Кстати, омичи уже начали выкладывать фото и видео своих крещенских подвигов в сеть Интернет.

Фото: vk.com/omskmorji и социальные сети


В любом случае – отнеситесь к обряду крещения ответственно, не рискуйте здоровьем, посещайте только официально разрешенные МЧС места для купания.

#Новости#Здоровье#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31