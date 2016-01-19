Омичи в мороз под 40 массово окунаются в Иртыш на Зеленом острове

Несмотря на то, что официально в Омске на Зеленом острове можно окунаться только членам клуба «Моржи», как уточнил портал Gorod55.ru, в этом парке собирается множество людей для прохождения традиционного обряда Крещения.
Об этом сообщается и в открытой группе «моржей» vk.com/omskmorji. Организаторы подчеркивают, что это всё неофициально и
«Моржи» сообщают, что имеется в наличии две купели с деревянными сходнями и «соломенным ковром вокруг», они освещены представителями РПЦ, есть раздевалки. 19 января всё работает до 22 часов.
И о погоде: по данным Омского гидрометцентра сегодня ночью в нашем регионе ожидается до минус 29-34 градусов мороза, при прояснении – до минус 39!
Фото: vk.com/omskmorji и социальные сети
В любом случае – отнеситесь к обряду крещения ответственно, не рискуйте здоровьем, посещайте только официально разрешенные МЧС места для купания.