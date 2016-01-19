Омичи устроят глобальный флешмоб в память о самом известном волшебнике

На этой неделе в Омске пройдет своеобразная акция в память о британском актере Алане Рикмане, который недавно скончался. Англичанин был исполнителем роли Северуса Снегга в фильмах о «Гарри Поттере».
В субботу, 23 января, в 18:00 на Театральной площади соберутся фанаты книг и экранизаций о «Гарри Поттере». Омичи почтут память ушедшего из жизни Алана Рикмана воспроизведением одной из кульминационных сцен фильма – прощание волшебников с погибшим профессором Альбусом Дамблдором, сообщает «12 канал».
Похожие акции уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. В качестве волшебных палочек можно использовать зажженный фонарик или включенный мобильный телефон, таким образом имитирую заклинание из книг «Люмус».
Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что на прошлой неделе актер театра и кино скончался на 70-м году жизни от неизлечимой болезни. Рикман известен по участию в таких фильмах, как «Гарри Поттер», «Догма», «Крепкий орешек», «Парфюмер: История одного убийцы». Британец становился обладателем ряда престижных премий.
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