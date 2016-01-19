На обочине сбит подросток – пьяный омич за рулем

Накануне в дежурную часть полиции по Крутинскому району сообщили об автоаварии. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 1994 года рождения во время движения по улице Центральной в селе Шипуново сбил пешехода, шедшего по левой стороне обочины во встречном направлении.