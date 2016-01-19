На обочине сбит подросток – пьяный омич за рулем

В Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Девушку доставили в медицинское учреждение, а сотрудники полиции возбудили административное делопроизводство.
Накануне в дежурную часть полиции по Крутинскому району сообщили об автоаварии. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 1994 года рождения во время движения по улице Центральной в селе Шипуново сбил пешехода, шедшего по левой стороне обочины во встречном направлении.
В результате происшествия девушку 1998 года рождения доставили в больницу. После осмотра ее отпустили. Также правоохранители установили, что мужчина за рулем автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Возбуждено административное делопроизводство «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. По факту ДТП идет проверка.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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