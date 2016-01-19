Мужчина приехал к брату в Омск, изнасиловал его девушку, избил мать

По версии следствия, на новогодние праздники 32-летний подозреваемый приехал в город к старшему брату. Когда последний ушел на работу, фигурант избил и изнасиловал его сожительницу и избил ее мать. Женщин в тяжелом состоянии госпитализировали. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления. Накануне его удалось задержать по поручению следователя в Тюменской области. В суд уже направлено ходатайство о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.