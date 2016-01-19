Мужчина приехал к брату в Омск, изнасиловал его девушку, избил мать

В Тюменской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в Омске. У гражданина уже имеются судимости.
На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Омска с заявлением об избиении и изнасиловании. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Установлено, что к преступлению причастен мужчина, ранее неоднократно судимый за хищения и находящийся в розыске за грабеж Красноярском крае.
По версии следствия, на новогодние праздники 32-летний подозреваемый приехал в город к старшему брату. Когда последний ушел на работу, фигурант избил и изнасиловал его сожительницу и избил ее мать. Женщин в тяжелом состоянии госпитализировали. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления. Накануне его удалось задержать по поручению следователя в Тюменской области. В суд уже направлено ходатайство о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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