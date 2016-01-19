Город55
ГлавноеВсе новости

Мужчина приехал к брату в Омск, изнасиловал его девушку, избил мать

19 января 2016, 13:53
Обе в тяжелом состоянии.

В Тюменской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в Омске. У гражданина уже имеются судимости.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Омска с заявлением об избиении и изнасиловании. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Установлено, что к преступлению причастен мужчина, ранее неоднократно судимый за хищения и находящийся в розыске за грабеж Красноярском крае.

По версии следствия, на новогодние праздники 32-летний подозреваемый приехал в город к старшему брату. Когда последний ушел на работу, фигурант избил и изнасиловал его сожительницу и избил ее мать. Женщин в тяжелом состоянии госпитализировали. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления. Накануне его удалось задержать по поручению следователя в Тюменской области. В суд уже направлено ходатайство о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31