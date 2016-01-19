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Мощный пожар в Амурском поселке Омска - выехало 8 машин МЧС

19 января 2016, 17:56
Черный столб дыма.

В соцсетях пользователи сообщают о крупном пожаре в Центральном округе. В Амурском поселке, по словам очевидцев, горит автоцентр. Судя по опубликованным материалам, дым виден из любой точки города.


В группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» горожане опубликовали фотографии и видео пожара на улице 19-я Амурская. В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru информацию подтвердили. Сегодня, 19 января, в 16:59 сообщили о возгорании. К тушению пожара от МЧС России привлечены 44 человека и 8 единиц техники.


Фото и видео: vk.com/chp55

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