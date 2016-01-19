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Главный тренер Авангарда должен сменить команду. Знарок возглавит клуб

19 января 2016, 20:09
Тренерские перестановки.

В ближайшую субботу, 23 января, состоится Матч Звезд КХЛ, в котором сойдутся сильнейшие представители Восточной и Западной конференций. Накануне стали известны имена капитанов и главных тренеров команд.

Капитаном сборной Запада стал нападающий московского ЦСКА Александр Радулов, набравший в 46 играх чемпионата 54 очка (20+34). Лидером команды Востока стал Сергей Мозякин, записавший в свой актив 62 очка (29+33) после 48 игр.

Главными тренерами сборной Запада стали наставники ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов и московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов. От Востока – Илья Воробьев из магнитогорского «Металлурга» и Андрей Скабелка из новосибирской «Сибири», сообщает пресс-служба КХЛ.

Странным в данной ситуации выглядит непопадание в состав наставников сборной Востока тренера «Авангарда» Евгения Корноухова. Наша команда является единоличным лидером своей конференции. Помимо этого, омская дружина является одной из самых малопропускающих команд во всей Континентальной хоккейной лиге.

В последних 17 встречах наша команда одержала 14 побед, в 6 из них отыграв «на ноль». Тем не менее, место наставников досталось главным тренерам «Металлурга» и «Сибири», идущими на втором и четвертом месте в Восточной конференции, соответственно.

Из хоккеистов омского «Авангарда» возможность сыграть в Матче звезд КХЛ 2016 получил чешский форвард Владимир Соботка. В текущем сезоне нападающий провел за «ястребов» 39 игр, в которых сумел забросить 16 шайб и отдать 12 результативных передач.

Стоит отметить, что накануне в российских СМИ появились сообщения о том, что наставник сборной России Олег Знарок консультирует тренерский штаб СКА, в следующем сезоне он может и вовсе возглавить питерскую команду, тем самым вернувшись к работе на клубном уровне.


Фото: hawk.ru

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